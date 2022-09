Lazio: già siamo al cambio dei docenti di sostegno, le famiglie non si rassegnano!

La scuola si è aperta da diversi giorni, le elezioni sono passate, le sanificazioni sono state fatte, tutti oggi sono tornati in classe e nulla è cambiato; nel Lazio, l’ufficio scolastico regionale, sesto ambito territoriale di Roma, con Prot. N.0030166 del 23/09/2022 ha disposto i primi cambi di docenti di sostegno perché diverse assegnazioni dell’ufficio scolastico territoriale erano sbagliate.

Docenti saliti in cattedra che improvvisamente vengono assegnati altrove e costretti a cambiare scuola per un mero errore formale, discenti con disabilità già dinanzi ad un cambio sostegno assegnato … Come nulla fosse!!! Sarà l’ennesimo che cambia e l’ultimo dell’anno? Chissà…le segreterie delle scuole impegnate a trovare una copertura e l’amarezza che resta….in fin dei conti i nostri figli hanno bisogno di qualcuno che “copra” le loro ore a scuola, si cerca un centrino per coprire quel mobile che subirebbe eccessivamente l’esposizione alla polvere, ma di quella bambina o di quel bambino, nel frattempo cosa ne sarà? Il tutto accade come nulla fosse ed in barba a quel descritto modello di didattica inclusiva orientato al pieno sviluppo formativo di tutto il gruppo classe.

Cosa proverà quel discente, già pesantemente colpito dalla vita, nel dover ricostruire una nuova relazione con l’ennesima figura? L’aspetto umano è secondario, deve prevalere la burocrazia, in fin dei conti i nostri figli sono solo disabili!!!! Che tristezza infinita, questa è la storia e questa è la nostra vita. Una cosa però vogliamo continuare a dirla, e lo faremo finché avremo un briciolo di fiato in gola: per noi genitori i nostri figli non sono mobili o oggetti da coprire, sono persone e come tali vanno tutelati e rispettati, hanno, come tutti, diritto ad un’istruzione e quei docenti non sono pedine della dama da spostare a piacimento.

Ci appelliamo a chi ci governerà affinché prenda in carico, con serietà e rispetto, la scuola e le difficoltà che ogni giorno ci troviamo a vivere, ricordando sempre che la scuola è il presente dei nostri figli ma anche il futuro di una nazione!!

Consiglio direttivo e Genitori aderenti a

Rete SupeRare

www.retesuperare.org