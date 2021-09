Le assenze dei prof con accorpamenti illegittimi, è grave per la sicurezza

Una docente ci chiede se è legittimo che gli venga accorpata un’altra classe, o parte di essa, durante la sua ora di lezione, in modo tale da evitare di lasciare da soli gli studenti di una classe in cui il docente è assente. In buona sostanza, può un dirigente scolastico, sopostare gli studenti della classe X privi di insegnante, nella classe Y dove l’insegnante è presente?

Accorpamento illegittimo

La soluzione temporanea di accorpare delle classi per ovviare al problema dell’assenza di alcuni docenti, non è prevista, e non potrebbe esserlo, da alcuna normativa vigente.

Accorpare due classi da assegnare ad un solo docente, non solo non è previsto da alcuna normativa, ma è irregolare per le norme sulla sicurezza, maggiormente in tempi di Covid-19, ed anche perché pregiudica il regolare svolgimento delle lezioni per entrambe le classi.

Per queste ragioni fanno molto male i docenti che svolgono la propria attività didattica in una situazione di accorpamento di più classi o con aggiunta di gruppi di alunni di altre classi. L’accettare questa particolare situazione diventa un’assunzione di responsabilità, rispetto ad un provvedimento irregolare e illegittimo.

È utile ricordare che durante le ore di lezione ogni docente è responsabile di tutti gli allievi presenti nella classe in cui sta svolgendo la sua attività didattica, per cui aumentare il numero di studenti può creare un disagio per la gestione del gruppo classe.

Classi pollaio in palestra

I professori di scienze motorie vengono troppo spesso coinvolti a gestire gruppi formati da alunni di più di due classi. Nelle palestre o nei campetti sportivi in dotazione alla scuola, a volte si trovano, contemporaneamente, anche 3 o 4 classi assegnate ad un unico docente. Si può parlare, in tal caso, di vere e proprie classi pollaio in palestra gestite dallo stesso docente di scienze motorie.

Quindi risolvere il problema dell’impossibilità di trovare un docente che sostituisca il collega assente, utilizzando l’accorpamento di più classi o la suddivisione degli alunni di una classe in più classi, è da ritenersi una prassi illegittima per le norme sulla sicurezza e lesiva dei diritti degli studenti e dei lavoratori della scuola.