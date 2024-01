Le assenze? Per 3 bimbi su 10 è colpa del mal di pancia

La prima causa delle assenze a scuola in tutto il mondo è il mal di pancia. Chiamato, con termine scientifico, “dolore addominale funzionale” dai pediatri, colpirebbe 3 bambini su 10, con tutte le conseguenze del caso, vale a dire: indagini diagnostiche, visite mediche, giorni di scuola persi ecc.

Per la Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica (Espghan), in collaborazione con le Società pediatriche generali e le Società nazionali di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica sarebbe il caso di prendere provvedimenti, informando, anche perché “è una condizione benigna che nell’80% dei casi si risolve entro due anni dal consulto medico, ma non va trascurata perché incide negativamente sul benessere e sulla qualità di vita del bambino, con conseguenze sfavorevoli anche per la sua famiglia”.

Secondo gli studiosi il problema interessa bambini e ragazzi da 4 a 18 anni, ed è caratterizzato da un dolore intorno all’ombelico, che si manifesta per almeno quattro giorni al mese e per almeno due mesi consecutivi.

Al dolore addominale molto spesso si associa il mal di testa, stordimento, stanchezza, dolore agli arti e nausea. Tuttavia se affrontata nel modo corretto, oltre l’80% dei bambini non proverà più dolore e starà bene.