Le pareti ARCHICART per il Piano Scuola 4.0. L’evoluzione della parete nel segno della sostenibilità ambientale

È in corso la stagione della trasformazione e rifunzionalizzazione degli ambienti didattici. Nuovi laboratori per le professioni digitali del futuro, trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento.

Archicart, giovanissima PMI Innovativa tutta italiana, si presenta al panorama nazionale e internazionale con le pareti di cartone: una soluzione unica, pronta ad aiutare le scuole in questo momento di grande trasformazione anche grazie al Piano Scuola 4.0, Azione 1| Next generation class e Azione 2| Next generation labs, a valere sulle voci di Arredo innovativo o di Piccoli interventi a carattere edilizio.

La tecnologia brevettata Archicart PACOTEC© permette di realizzare pareti d’arredo, pareti divisorie mobili o pareti fisse amovibili. Tutti gli elementi in una parete di cartone si possono smontare e riutilizzare, o smaltire in maniera responsabile per essere riciclati. Personalizzabili nei colori, anche nella versione con trattamento ignifugo, sono adattabili per un idoneo isolamento acustico e termico grazie al riempimento coibente naturale e possono integrare gli impianti.

Al centro l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità. Le pareti Archicart sono veicolo di un nuovo modo di concepire lo spazio che a scuola è “Terzo educatore” (Malaguzzi, 2010) offrendo agli studenti e a tutto il personale una visione alternativa capace di attivare la RiGenerazione culturale verso la transizione ecologica e l’economia circolare.

Tutti i prodotti Archicart rispettano il principio DNSH, così come definito dal Reg. EU 852/2020 fornendo un contributo a tutti gli obiettivi ambientali, nel corso del loro intero ciclo di vita. Rispondono inoltre a numerosi criteri premianti in materia di CAM nei settori edilizia e arredo.

Per ulteriori info visita il sito https://www.archicart.com o contatta il team Archicart su [email protected] | 095.7184730

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO