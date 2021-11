Le responsabilità dei docenti, cosa bisogna sapere

Chi lavora nella scuola è sottoposto in ogni momento a diverse forme di responsabilità legate non solo allo stato di dipendente pubblico ma anche alle particolari funzioni svolte.

Il tema è molto complesso perché ha a che fare che aspetti amministrativi e disciplinari, ma in non pochi casi può avere risvolti civilistici e penali.

E’ bene che i docenti e tutto il personale della scuola conoscano la materia per evitare di incorrere in sgradevoli sorprese.

Per evitare situazione difficili e incresciose è bene quindi conoscere quali sono i rischi più comuni che si presentano nel corso della giornata scolastica, a partire dal dovere di vigilanza nei confronti degli alunni che riguarda non solo i docenti ma anche i collaboratori scolastici.

Ma non bisogna trascurare il fatto che le infrazioni alle regole possono determinare spesso forme di responsabilità disciplinare più o meno gravi.

Di tutto questo parleremo nel webinar organizzato dalla nostra testata, in programma nei giorni 19 e 25 novembre.