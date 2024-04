Le Scuole di Pace incontrano Papa Francesco, previsti oltre 6000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici

Presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Roma, l’incontro di Papa Francesco con le scuole che pace che si terrà venerdì 19 aprile in Vaticano.

Il direttore della rete delle scuole di Pace, Flavio Lotti, ha presentato l’evento intitolato “Trasformiamo il futuro: Per la pace con la cura” cui parteciperanno oltre 6000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici provenienti da 137 scuole di 94 città e 18 regioni italiane. Insieme con loro ci saranno docenti universitari della rete delle Università per la Pace, amministratori locali ed esponenti della società civile firmatari del “Patto di Assisi” per la formazione di una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace.

L’incontro degli studenti con Papa Francesco è parte di un programma di educazione civica denominato “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura” ed è una tappa del percorso che ci porterà alla realizzazione il 25 e 26 maggio della prima Giornata Mondiale dei Bambini.

Al centro dell’incontro con Papa Francesco c’è la volontà di formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace e di trovare le strade per “trasformare il futuro” che oggi è minacciato da tante guerre, ingiustizie e disuguaglianze ingiustificabili e insopportabili.

Gli alunni/studenti partecipanti sono pronti a dialogare con il Santo Padre per condividere i loro sogni e idee, le loro preoccupazioni e proposte per la costruzione di una vita e di un mondo migliore per tutti e tutte.

Durante l’incontro verranno presentati al Santo Padre anche i primi risultati del percorso didattico di “alfabetizzazione del futuro” in preparazione del “Summit del Futuro” promosso dall’Onu (23-24 settembre 2024) che vedrà i Capi di Stato di tutto il mondo sottoscrivere un nuovo “Patto per il futuro”

I 6000 studenti e docenti regaleranno a Papa Francesco i loro impegni di pace e di cura a Papa Francesco dicendo “grazie!” per tutto quello che ha fatto e sta facendo per ciascuno di noi, per l’umanità intera e per la nostra “madre terra”. Si tratta lettere, disegni, messaggi contenenti il proprio impegno -personale o collettivo- per la costruzione della pace con la cura.

L’incontro con Papa Francesco segna anche l’inizio della quarta edizione della “Settimana Civica“, un’iniziativa volta a promuovere l’educazione civica delle giovani generazioni. Questa settimana sarà ricca di attività organizzate dalle scuole di tutto il paese, culminando nella celebrazione della Festa della Liberazione.

Guardando al futuro, nel 2026 l’Italia celebrerà l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. Questa celebrazione sarà un’opportunità per le scuole di tutto il paese di impegnarsi in un nuovo programma di educazione civica basato sui principi di conoscenza, consapevolezza e responsabilità, ispirati dalla vita e dagli insegnamenti di San Francesco.

Il terzo incontro con Francesco

Quello del 19 aprile 2024 è il terzo incontro delle Scuole di Pace con il Santo Padre.

Il primo, intitolato “Beati gli artigiani di pace”, si è svolto il 6 maggio 2017 nell’Aula Paolo VI a conclusione del programma di educazione alla cittadinanza “Proteggiamo la nostra casa”, centrato sullo studio della “Laudato sì” e dell’Agenda 2030.

Il secondo incontro, intitolato “Per la pace. Con la cura”, si è svolto il 28 novembre 2022 nella stessa Aula Paolo VI nell’ambito di un anno scolastico dedicato alla promozione dell’educazione alla pace e alla cura.

L’incontro con il Santo Padre è organizzato, in collaborazione con Padre Enzo Fortunato, coordinatore della Giornata Mondiale dei Bambini, da: Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete delle Università Italiane per la Pace (RUniPace), Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova.

L’incontro si svolgerà dalle ore 9.00 alle 11.00 e sarà una straordinaria lezione civica di pace che si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube del Vaticano a questo link: https://www.youtube.com/c/VaticanNewsIT.