Le scuole in affitto constano decine di milioni di euro l’anno, la denuncia della Gilda: sono soldi pubblici, si intervenga

Perché in Italia ci sono scuole pubbliche che risultano in affitto e pagano complessivamente decine di milioni di euro l’anno di soldi dello Stato? A denunciarlo è la Gilda degli insegnanti, che ha svolto uno studio scoprendo che per gli affitti di edifici scolastici delle scuole superiori in sole 49 province su un totale di 107 si spendono 54 milioni di euro l’anno.

“Quello che ci preoccupa è si tratta di un dato parziale – ha detto Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti a margine di una conferenza stampa svolta il 9 aprile a Roma- , perchè ad esempio in Veneto risultano quasi zero spese, però poi abbiamo scoperto con una nostra indagine che a Padova una sola scuola spende 600mila euro l’anno, un milione e 800 mila euro ogni triennio”.

“In questa situazione lo Stato non può mettere a posto sedi non proprie. Il problema è che non debbono starci scuole in affitto: dovremmo avere dei dati completi, serve un coordinamento, ma purtroppo il ministero dell’Istruzione non sa quasi nulla. Servono provvedimenti”, ha concluso Di Meglio.