Legalità, contrasto all’immigrazione e lotta alla criminalità organizzata: convegno sabato 24 febbraio al Cutelli di Catania

Proseguono gli incontri dedicati alla cultura della legalità realizzati nell’ambito delle iniziative promosse dal Collegio docenti del Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli e Carmelo Salanitro” di Catania.

Le tematiche dell’incontro

Sabato 24 febbraio, dalle ore 09:30 alle 11:10, presso l’Aula Magna del nostro Istituto, il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dott. Michele Corradino, e il Vicario del Questore di Prato, dott. Giancarlo Consoli, dialogheranno con le classi presenti nell’Aula Magna e collegate in diretta streaming dai rispettivi ambienti didattici, su tematiche di particolare attualità per il nostro territorio: il contrasto all’immigrazione clandestina, all’espandersi della criminalità organizzata e alle forme di corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Il dibattito sarà, inoltre, arricchito dalle riflessioni del dott. Michele Corradino volte ad approfondire vantaggi e rischi derivanti dall’uso dell’Intelligenza Artificiale.

“Le tematiche sono di grande attualità – commenta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisa Colella. L’intelligenza artificiale (A. I.) è un fenomeno che sta cambiando il mondo: si sta rivelando capace di semplificare e innovare la nostra vita quotidiana ma anche l’economia e la gestione della pubblica amministrazione. L’A. I. ha un enorme potenziale anche nell’ambito della giustizia.

L’adozione di misure amministrative in grado di assicurare efficacia ed efficienza nella prevenzione della corruzione e l’utilizzo di tecniche A.I. potrebbe velocizzare procedure e perfezionare fasi procedimentali nelle P.A., gli algoritmi possono analizzare grandi quantità di dati rappresentando un indiscusso vantaggio. Dall’altra parte, però, sorgono interrogativi inerenti i rischi legati all’impiego di tali tecniche nel sistema italiano della tutela della legalità. Si tratta di una tecnologia estremamente potente e con un alto potenziale trasformativo. Diventa necessario e inderogabile che un’istituzione scolastica offra a studentesse e studenti momenti importanti di dibattito e confronto educativo”.

I partecipanti all’evento

Al tavolo dei relatori: il dott. Michele Corradino, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e già componente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Altro protagonista dell’incontro sarà il Vicario del Questore di Prato, dott. Giancarlo Consoli, primo dirigente della Polizia di Stato, si è insediato nella carica attuale nel novembre del 2023. Catanese d’origine, vanta una più che ventennale esperienza nell’amministrazione, dove ha ricoperto numerosi incarichi, perlopiù come dirigente di Commissariati di pubblica sicurezza in Sicilia. Promosso primo dirigente nel 2019, ha diretto in seguito la Divisione P.A.SI. della Questura di Catanzaro e, quindi, il 10° Reparto Mobile di Catania. Si è sempre contraddistinto per una spiccata propensione investigativa testimoniata dalle tante operazioni di polizia giudiziaria portate a termine con successo, soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata.

Sarà presente all’incontro, per un indirizzo di saluto, il Questore di Catania Dott. Giuseppe Bellassai.