Legambiente, torna Nontiscordardimè-Operazione Scuole Pulite 2022

Anche quest’anno, nel mese di marzo, si terrà Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite, la storica campagna di volontariato di Legambiente, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, che coinvolge genitori, insegnanti, ragazzi e volontari nella cura degli ambienti scolastici.

L’appuntamento è fissato all’11 e 12 marzo e riguarderà la rigenerazione degli spazi esterni. Sarà quindi un’occasione per riqualificare il giardino della scuola, piantare nuovi alberi, realizzare orti, progettare spazi da arredare con panchine o tavoli da esterno. Gli edifici scolastici che dispongono solo di un’aiuola o di un piccolo spazio all’aperto possono abbellirlo con fiori colorati, quelli privi di aree verdi possono realizzare un orto o un giardino in cassetta.

Le scuole che aderiscono avranno a disposizione un piccolo manuale con spunti e idee per rendere le giornate di volontariato un momento significativo di un percorso di cura e attenzione verso gli spazi scolastici.

Inoltre, le istituzioni scolastiche aderenti possono usufruire della copertura assicurativa per i volontari esterni alla scuola (genitori, nonni, fratelli non frequentanti, altri volontari) inviando contestualmente all’adesione l’Allegato 1 – Dichiarazione del Dirigente Scolastico debitamente compilato e firmato. Qualora la scuola non coinvolgesse volontari esterni è necessario caricare, insieme all’adesione, una dichiarazione del Dirigente Scolastico o responsabile dell’iniziativa in cui si attesta che alla giornata parteciperanno solo studenti e personale della scuola e pertanto non si necessita della copertura assicurativa.

Per dare visibilità agli interventi realizzati, a conclusione della giornata le scuole dovranno inviare una o più foto accompagnate da una breve descrizione delle attività svolte (data, luogo, cosa è stato fatto, chi ha partecipato, quante persone coinvolte, numero di alberi piantati….). Alle iniziative realizzate sarà dedicato uno spazio sul sito di Legambiente.

L’iniziativa può comunque essere organizzata anche in altre date.

Documenti utili: