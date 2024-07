Legge 95 del 4 luglio 2024 settore scuola contro la povertà educativa

La legge n° 95 di conversione del decreto n°60 del 7 maggio 2024, occupandosi di politiche di coesione all’art. 29 detta disposizioni in materia d’istruzione e di contrasto alla povertà educativa.

Contrasto alla povertà educativa

Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle «regioni meno sviluppate” è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Potenziare l’istruzione tecnica e professionale

Al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

Percorso integrato 0/6 anni

Per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate.

Dispersione scolastica e proroga contratti personale ausiliario

Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell’ambito in esecuzione del piano «Agenda Sud», le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. Fermo restante che in caso di rinuncia all’incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere dalle rispettive graduatorie d’istituto.

Pagamento personale ATA impegnati nei progetti PNRR

Prevede il pagamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario impegnato temporaneamente per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, per la realizzazione dei progetti PNRR.