Legge bilancio 2025: alla Camera tutto rinviato a giovedì ore 8

Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Camera, l’esame finale della legge di bilancio è stato spostato dal pomeriggio del 18 dicembre alla mattina di giovedì 19.

Probabilmente il rinvio è dovuto alla necessità di “limare” gli ultimi emendamenti che poi, al di là degli annunci e contro-annunci delle ultime ore, si limitano ad alcune decisioni sulle modalità di impiego di risorse che fin da subito erano state stabilite nell’articolo 84 (122 milioni di euro per il 2025, 189 per il 2026 e 75 per il 2027).

Adesso bisogna appunto attendere la fine di tutta la vicenda per capire come questo fondo verrà distribuito fra le diverse misure che il Governo intende attivare (stabilizzazione docenti di sostegno, filiera 4+2 e poco altro).

E’ possibile che nelle prossime ore se ne sappia qualcosa di più.