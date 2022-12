Legge di Bilancio 2023, arriva l’ok dalla commissione cultura, scienza e istruzione della Camera

La Legge di Bilancio 2023 nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, ha ricevuto parere favorevole dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione). Adesso si attendono i pareri delle altre commissioni. Da questo momento l’iter del provvedimento sarà il seguente:

Sabato 10 dicembre la legge inizia il dibattito in commissione bilancio. Da questo momento in poi si entra nel vivo, la commissione lavorerà tutta la settimana affinché prima di Natale il provvedimento possa andare alla Camera per poi essere trasferito al Senato e avere l’ultimo ok definitivo.