Legge di bilancio 2024 in Gazzetta Ufficiale; confermate le risorse per i contratti pubblici

Nel supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre è stata pubblicata la legge di bilancio, approvata in via definitiva dalla Camera nel corso della seduta del 29 dicembre.

Come sempre, la lettura del provvedimento si presenta complessa anche perché per capire appieno la portata delle diverse misure è necessario mettere a confronto le tabelle del 2024 con quelle del 2023.

E questo lavoro andrà fatto con la dovuta attenzione nei prossimi giorni.

Per il momento è sufficiente segnalare che la legge conferma la nuova modalità di calcolo della indennità di vacanza contrattuale che risulta aumentata di 6,7 volte rispetto a quella in corso; inoltre la legge prevede per il 2024 uno stanziamento per i contratti pubblici di 3 miliardi di euro che arriveranno a 5 miliardi nel 2025.

Sono poi previste misure per le proroghe dei contratti del personale ATA, per il finanziamento delle attività di formazione del personale scolastico e per sostenere il lavoro dei docenti tutor.

Nei prossimi giorni torneremo sul tema con ulteriori approfondimenti.