Legge di bilancio, ancora ritardi; incertezza sulle misure per la scuola

La seduta della Commissione Bilancio del Senato prevista per le 11.30 è stata sconvocata.

Si sarebbe dovuti entrare nel vivo dell’esame della manovra finanziaria ma, evidentemente, ci sono ancora questione irrisolte o sulle quali, comunque, non è stato raggiunto un accordo fra le diverse forze politiche.

Per quanto riguarda le misure che riguardano la scuola non dovrebbero esserci problemi sull’incremento delle risorse per la proroga dei contratti Covid del personale Ata e di quelle per la valorizzazione della professionalità docente.

Non è invece ancora chiaro cosa ne sarà delle proposte per la cancellazione dei vincoli alla mobilità, molto attese da decine di migliaia di docenti.

In discussione c’è anche la questione della immissione in ruolo dei docenti specializzati che si trovano nella prima fascia delle GPS: la misura servirebbe a ridurre in modo significativo il numero delle cattedre di sostegno scoperte.

Per il momento la Commissione Bilancio è convocata per le ore 16; una ulteriore seduta è prevista per le 20.30; domattina si va in aula.