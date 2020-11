Legge di bilancio, c’è la conferma: pochi soldi per gli stipendi dei docenti [VIDEO]

La bozza della legge di bilancio 2021 (più di 200 articoli, almeno 5 riguardanti la scuola) è stata già presentata ai sindacati.

La misura più importante riguarda il piano pluriennale per l’assunzione di 25mila docenti di sostegno in organico di diritto.

Poi ci sono 1.000 posti di organico di potenziamento per la scuola dell’infanzia e 1.000 assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo

Un altro stanziamento importante riguardo un miliardo e mezzo per l’edilizia scolastica.

Per il sistema educativo 0-6 anni sono stanziati 60 milioni, 120 sono invece per il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa,

Commenti moderatamente critici dei sindacati anche perché per ora nessuno parla apertamente di mobilitazione, mentre il pubblico impiego scenderà in sciopero il 9 dicembre-

Tutto questo e altro nel nostro VIDEO odierno.