Legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore dal 1° gennaio

Con il numero 234 la legge di bilancio per il 2022 è stata inserita in un supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre.

Per evitare che eventuali ritardi nella pubblicazione potessero determinare il ricorso all’esercizio provvisorio, la legge è stata pubblicata con procedura di massima urgenza e quindi senza le consuete note esplicative.

Il testo della legge verrà però ripubblicato per intero, con le note, in un nuovo supplemento del 18 gennaio.

Riassumiamo ancora un volta le disposizioni principali che riguardano più direttamente la scuola.

Si tratta di una serie di commi contenuti nell’articolo 1 e precisamente:



comma 326

proroga contratti Covid del personale docente e ATA

comma 327

incremento a 300 milioni di euro del fondo per la valorizzazione della professionalità docente

comma 328

stanziamento di 20 milioni di euro per le scuole dell’infanzia paritarie

commi 329-338

introduzione nella scuola primaria di docenti specializzati in scienze motorie

commi 339-342

incremento del Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolastici

commi 344-347

misure per contenere il numero degli alunni per classe.



Il 4 gennaio prossimo è già in programma un incontro fra sindacati e Ministro dell’Istruzione per un primo esame dell’impatto che le disposizioni finanziarie avranno sul sistema scolastico.