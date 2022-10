Legge finanziaria: tre quarti delle risorse serviranno per il caro bollette, per la scuola resterà poco o nulla

Riuscire a mettere insieme ulteriori risorse per i prossimi contratti del pubblico impiego (scuola compresa) non sarà difficile, semplicemente sarà pressoché impossibile: la doccia fredda è arrivata nelle ultime ore.

L’ipotesi più accreditata è che ormai il Governo sia intenzionato a puntare quasi tutto sulla lotta al caro-bollette: almeno il 75% delle risorse che verranno stanziate con la legge finanziaria sarà destinato a sostenere i consumi energetici di famiglie e aziende.

Questo vuole dire che per tutto il resto ci sarà davvero poco; se la manovra dovesse attestarsi sui 50 miliardi bisognerebbe calcolarne almeno 37 per fronteggiare la crisi energetica, ne resterebbero 13 per tutto il resto ed è difficile pensare che di questi 13 ne vengano destinati alla scuola 4-5 come chiedono da tempo le organizzazioni sindacali.

Ma questo, a condizione che la finanziaria valga davvero 50 miliardi (quella dello scorso anno non arrivava a 25).

Stando così le cose è facile prevedere che per i contratti pubblici e per la scuola ci sarà davvero poco.

La situazione, insomma, è complicata e forse anche per questo il problema del contratto scuola 2019/2021 potrebbe trovare soluzione in tempi rapidi: se davvero con la prossima legge di bilancio non ci saranno soldi e se davvero, come pare, stiamo entrando in una fase di recessione che non si sa quanto durerà, i sindacati potrebbero decidere di firmare al più presto per non correre il rischio di perdere anche quelle poche risorse ora disponibili.