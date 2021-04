Leggere libri anzi Leggere lib(e)ri: Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella [VIDEO]

Questa settimana, la nostra rubrica Leggere lib(e)ri presenta un libro emozionante, mai come adesso di un’attualità lancinante e dolorosa.

Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella, Premio Strega giovani nel 2014, è la storia di Saamiya Yusuf Omar, una bambina somala che aveva un sogno: correre e vincere alle Olimpiadi.

Vincere per se stessa e per tutte le donne somale private della loro libertà da un regime dispotico e violento. Dal 2012, Saamiya giace chissà dove in fondo al Mediterraneo, assieme alle migliaia di altri migranti che, come lei, inseguivano un sogno.

Una storia dura, che si legge tutta d’un fiato, per adulti e per ragazzi, per tutti quelli che non vogliono cedere all’indifferenza, che vogliono decidere da che parte stare.

