Legittimità della liberatoria per la pubblicazione di immagini e video degli studenti al momento dell’iscrizione

Riceviamo e pubblichiamo una sintesi delle norme per la liberatoria per la pubblicazione delle immagini degli alunni al momento dell’iscrizione a cura del Dott. Pier Giorgio Galli.

Come ogni anno, al momento delle iscrizioni, ritorna la questione se sia legittimo ottenere una “liberatoria” generale per la pubblicazione di immagini e riprese audio/video degli alunni a valere per l’intero anno scolastico.

Facciamo il punto:

il trattamento di immagini, riprese audio/video dove gli studenti non sono riconoscibili (es. alunni di spalle, volti pixellati, podcast con voce alterata, ecc.) non rientra nella disciplina della privacy [1]. In questo caso le immagini e le riprese audio/video sono liberamente pubblicabili. Il trattamento di immagini, riprese audio/video dove gli studenti sono riconoscibili rientra nella disciplina della privacy [2]. In questo caso:

la scuola non chiede il consenso per la pubblicazione quando la diffusione è necessaria per l’esecuzione di un interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la scuola [3] ovvero, enunciando il principio in altri termini, quando la pubblicazione avviene per il perseguimento delle funzioni istituzionali necessarie per assicurare il diritto all’istruzione e alla formazione attraverso l’erogazione dell’attività didattica [4]. I dati oggetto di pubblicazione, altresì, devono essere “adeguati, pertinenti e limitati” rispetto alle finalità istituzionali perseguite [5];

per la pubblicazione quando la diffusione è necessaria per l’esecuzione di un interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la scuola [3] ovvero, enunciando il principio in altri termini, la scuola chiede il consenso per la pubblicazione quando la diffusione non avviene per finalità istituzionali.

3. L’eventuale richiesta del consenso per la pubblicazione di immagini/video può avvenire solo dopo aver fornito agli interessati l’informativa [6]. L’informativa deve sempre specificare [7]:

i dati di contatto del titolare ovvero del Dirigente Scolastico;

i dati di contatto del DPO;

finalità e base giuridica del trattamento;

qual è il suo legittimo interesse, se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento;

eventuali destinatari o categorie di destinatari;

se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti.

il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo;

la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento;

l’esistenza del diritto per l’interessato di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, nonché il diritto alla portabilità dei dati;

il diritto di presentare un reclamo a un’Autorità di controllo, che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

Il punto 2, tuttavia, lascia aperte più questioni in ordine all’individuazione delle finalità istituzionali e all’organizzazione dell’eventuale raccolta del consenso. Con le domande e le risposte che seguono si cercherà di fornire alcuni chiarimenti.

1. Come è possibile individuare quando la pubblicazione delle immagini e/o delle riprese video degli studenti rientra tra le finalità istituzionali?

Non abbiamo, purtroppo, una pronuncia del Garante o del Ministero che cataloga quali siano le pubblicazioni di immagini, riprese audio/video di alunni necessarie per il perseguimento delle funzioni istituzionali.

Si ritiene che un modo efficace per individuare i trattamenti per il perseguimento delle funzioni istituzionali sia dichiarare la necessità della pubblicazione delle immagini/video nel PTOF, con le seguenti ulteriori precisazioni:

a. la dichiarazione deve essere incardinata e motivata per ogni progetto dove è ravvisata la necessità della pubblicazione;

b. la dichiarazione deve indicare:

i contenuti che saranno diffusi (es. dati anagrafici, immagini, podcast, video);

i mezzi che saranno utilizzati per diffondere i contenuti (sito e profili social della scuola, ecc.);

la durata della pubblicazione (un anno, due anni, ecc.).

Di certo occorre essere prudenti, una volta dichiarata necessaria la pubblicazione delle immagini/video degli studenti, la pubblicazione assume per la scuola il carattere di obbligatorietà anche contro la volontà dei genitori!

2. Nel caso in cui non è dichiarata nel PTOF la necessità di pubblicazioni di immagini/video per finalità istituzionali, è possibile ottenere il consenso alle pubblicazioni al momento dell’iscrizione a valere per l’intero anno scolastico senza fornire tutte le notizie previste nell’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR?

A parere di chi scrive non è lecita la richiesta di un consenso generale al momento dell’iscrizione a valere per l’intero anno scolastico senza fornire, per ogni azione didattica o promozionale che si intende documentare e pubblicare, tutte le notizie previste nell’informativa. Il consenso, infatti deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile[8].

È certamente possibile organizzare una richiesta del consenso unica al momento dell’iscrizione dove per semplicità alcune notizie possono essere schematizzate in forma tabellare come nell’esempio che segue:

Titolo Finalità Contenuti della pubblicazione A.S. pubblicazione Mezzi utilizzati Durata pubblicazione La mia scuola Promozione dell’offerta formativa Video di presentazione della scuola per l’Open day. 2024-25 Sito Scolastico Facebook Instagram Threads 3 anni Progetto “Informatica che passione!” Promozione dell’offerta formativa Immagini e video a documentazione delle azioni didattiche poste in atto 2024-25 Sito Scolastico Instagram YouTube Threads Tik Tok X 4 anni Campionati di logica Valorizzazione eccellenze Immagini e video 2024-25 Sito Scolastico Instagram www.logica.org 3 anni

[1] Art. 4, c. 2, GDPR 679/2016

[2] idem

[3] Art. 6, c. 1, lett. e, GDPR 679/2016

[4] Pag. 8, “La scuola a prova di privacy ed. 2023”, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9887111

[5] Pag. 46, “La scuola a prova di privacy ed. 2023”, https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9887111

[6] Art. 13, GDPR 679/2016

[7] Pag. 11, “Guida all’applicazione del GDPR edizione 2023”, https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6807118

[8] Pag. 6, “Guida all’applicazione del GDPR edizione 2023”, https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6807118