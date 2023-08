Lego Braille Bricks: i mattoncini inclusivi per bambini non vedenti sono ora disponibili online

Lego Braille Bricks: i mattoncini inclusivi per bambini non vedenti sono ora...

Se ne era parlato già un paio di anni fa, e ora, dopo il lancio, avvenuto nel 2020 quando erano stati distribuiti in omaggio solo a una lista di scuole e di organizzazioni dedite all’assistenza dei bambini con problemi di vista, è possibile da qualche giorno acquistare online i mattoncini Lego in versione Braille.

I Lego Braille Bricks

La scatola di Lego Braille Bricks è costituita da 287 mattoncini in cinque colori (bianco, giallo, verde, rosso e blu) dotati di speciali punti tattili. Questi rilievi sono posizionati in modo accurato su ogni mattoncino per rappresentare numeri e lettere del sistema Braille. Ogni kit comprende mattoncini per l’intero alfabeto della lingua scelta, i numeri da 0-9, i simboli matematici e i segni di punteggiatura, inoltre vi sono anche tre basi e un separatore di mattoncini.

La confezione stessa è realizzata con incisioni in Braille.

Secondo Martine Abel-Williamson, presidente della World Blind Union, che ha commentato l’uscita sul mercato mondiale dei Lego Braille, per la comunità dei non vedenti, il braille non è solo alfabetizzazione, è il nostro ingresso verso l’indipendenza e l’inclusione in questo mondo. Avere i mattoncini Braille LEGO resi disponibili per il grande pubblico è un enorme passo avanti per garantire che più bambini vogliano imparare il braille in primo luogo, e ha aggiunto, questi nuovi mattoncini Lego aiutano i bambini con problemi alla vista a pensare, imparare, risolvere problemi e collaborare attraverso il gioco.

Il progetto Lego Braille

ll progetto pilota era stato presentato per la prima volta nell’aprile 2019 a Parigi, patria dell’inventore del sistema di lettura e scrittura Louis Braille, in occasione della conferenza Sustainable Brands tenutasi a Parigi, e da allora sono stati eseguiti numerosi test in varie lingue e contesti culturali.

Per quanto riguarda la disponibilità e la diffusione, i Lego Braille Bricks sono ora disponibili per i bambini dai 6 anni in su in sei Paesi di lingua inglese, tra cui Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Australia, e in cinque Paesi di lingua francese, tra cui Belgio, Canada e Svizzera. Il lancio delle versioni italiana, tedesca e spagnola è previsto per il prossimo anno.

Ogni confezione può essere acquistata al costo di 79,99 sterline (circa 93,30 euro). Tutti i mattoncini sono pienamente compatibili con gli altri kit Lego.

Risorse per famiglie e docenti

Lego Foundation ha già lavorato a supporto delle scuole e continuerà a farlo, per garantire il successo della diffusione dei Lego Braille, puntando sulla formazione dei docenti interessati.

Per migliorare l’esperienza di gioco e supportare lo sviluppo delle abilità pre-braille, sul sito (in lingua inglese) https://legobraillebricks.com/ sono disponibili una serie di supporti per il gioco che insegnano ai giocatori come orientare, attaccare e impilare i mattoncini attraverso giochi molto amati come Sasso, carta, forbici, a cui possono partecipare tutti i membri della famiglia; sono inoltre disponibili risorse per i docenti e gli educatori, come video tutorial e proposte didattiche.

Lego Braille in Italia

In Italia La Federazione Nazionale delle istituzioni pro Ciechi ONLUS e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno collaborato nella individuazione dei beneficiari dei LEGO® Braille Bricks, destinando i kit disponibili a scuole e associazioni e possono essere contattati per saperne di più.

Il Muse di Trento ha lanciato recentemente attività di tinkering per bambine e bambini per avvicinarsi al Braille