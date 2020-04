L’emergenza sta acuendo le disparità e la dispersione

Paolo Ciani, Coordinatore di Democrazia Solidale Demos e vicepresidente della Commissione Affari Sociali al Consiglio Regionale del Lazio lancia l’allarme del tutto condivisibile: “Questo tempo di emergenza sta acuendo le disparità: dalla chiusura delle scuole molti bambini e ragazzi non hanno più seguito il percorso scolastico iniziato. Spesso per marginalità sociale, per povertà e mancanza di mezzi informatici, per arretratezza culturale delle famiglie o dimenticanza istituzionale. Bisogna andare a cercare questi bambini e ragazzi e riportarli a scuola: è un imperativo per tutti”.

I dati Istat e l’insegnamento di don Milani



“I dati Istat mostrano le diverse facce della nostra società: il 42% dei minori in Italia vive in condizione di sovraffollamento, il 7% in grave disagio abitativo. Se a questo aggiungiamo il gap informatico i dati si fanno ancora più crudi: 850.000 ragazzi tra i 6 e i 17 anni non hanno un computer o un tablet a casa. Spesso queste situazioni si sovrappongono: problemi abitativi, assenza di mezzi informatici, scarse competenze familiari. Mentre la scuola mette l’uno accanto all’altro e dà (o dovrebbe dare) medesimi strumenti, la didattica a distanza (DaD) aumenta la disparità e le disuguaglianze. Dai bambini nei campi Rom, ai tanti ragazzi nelle occupazioni, dalle famiglie numerose ad alcuni bambini disabili, dalle situazioni di indigenza a tanti ‘nuovi italiani’, per arrivare ai ‘Bes’: evitiamo che la crisi crei studenti di serie B. Proprio quelli per cui Don Milani diceva: ‘se si perde loro (i ragazzi difficili) la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati’. È necessario andarli a cercare uno a uno e inventare le modalità per non fargli perdere altro terreno. Alcuni insegnanti lo hanno fatto, cosi come i volontari e alcuni assistenti sociali. Ma troppi, per ora, sono ancora ‘scomparsi’. Per loro non basterà una formula, serviranno una serie di interventi (tablet, supporto informatico, ‘chiavette giga’, dispense, schede), ma innanzitutto bisogna ‘ritrovarli’”.