L’empowerment a scuola, 7 risorse personali che l’insegnante deve possedere

Sapere apprezzare e mostrare gratitudine

Sapere respirare, calmarsi, riflettere

Sapere darsi da fare e fare problem solving

Sapere gestire emozioni e negatività

Sapere condividere e confidarsi

Sapere praticare una leadership umile

Possedere umorismo e leggerezza

Che cos’è l’empowerment? L’Empowerment è quel processo di ampliamento delle possibilità, delle capacità di scelta, dell’autodeterminazione e autoregolazione, del sentimento del proprio valore e del controllo sulla situazione di lavoro, dell’autostima e autoefficacia. In altre parole l’empowerment è il concetto attraverso il quale le persone, a partire da una qualche condizione di svantaggio, di stress e di dipendenza non emancipante, vengono rese “potenti” al fine di ridurre e sopire i sentimenti di impotenza, sfiducia e paura, l’ansietà, la tensione negativa e l’alienazione.

Quanto è importante oggi lavorare sull’empowerment?

La professione insegnante non è esente da rischi, è un mestiere con buone dosi di stress, che quest’anno, i rischi da Coronavirus hanno abbondantemente nutrito. Alcune ricerche indicano un rischio di infezione importante per la classe docente, che prende in considerazione l’esposizione a malattie e la prossimità fisica. La prossimità, sebbene sia la cifra della didattica, oggi diventa un pericolo.

Ecco perché le risorse personali del docente diventano strumenti chiave per superare le difficoltà del contesto ambientale e quelle proprie, provenienti da noi stessi.

