L’Enea realizza la lampada che sanifica ambienti anche dal Covid-19

Si tratterebbe di una lampada led che, oltre a illuminare, riesce a sanificare gli ambienti, scuole comprese, da batteri e da virus, tra cui quello responsabile del Covid, il SARS-CoV-2.

Lo fa sapere l’Enea che ha chiamato questa tecnologia SAVE e UV-CiSANA e si basa su sistemi LED di tipo UV-C non ingombranti, di facile installazione e utilizzo.

Queste lampade sterilizzanti non utilizzano il mercurio, nocivo per l’ambiente, sono meno ingombranti e hanno tempi di accensione e spegnimento più rapidi, ma sanificherebbero scuole, uffici e luoghi pubblici, ma anche superfici, aria e acqua, in modo sicuro, rapido, sostenibile ed economico,.

In particolare, SAVE è una lampada da soffitto pronta per l’industrializzazione, dotata di un sistema smart che abbina algoritmi e tecnologie radar per la gestione sicura del personale.

Di facile installazione e già dotata di certificazione virucida, oltre a sanificare consente di programmarne il funzionamento e segnala l’eventuale ingresso indesiderato di persone o animali durante le operazioni. In soli 45 minuti è in grado di sanificare da virus e batteri, incluso il SARS-CoV-2, un ambiente di circa 20 mq, in assenza di persone o animali. Il suo utilizzo si può estendere anche sui mezzi pubblici o in agricoltura, per la sanificazione da patogeni, come contributo al controllo della pandemia mondiale.

La lampada sarebbe dunque in grado di eliminare oltre il 99,9% di batteri e virus, incluso il SARS-CoV-2, anche in pochi secondi di irraggiamento.La sua efficacia, sottolineano gli inventori, si basa sul fatto di essere assorbita efficacemente dal DNA/RNA dei patogeni (virus, batteri, funghi), rompendone i legami e causandone quindi l’eliminazione o l’inattivazione