L’Enel assume diplomati

L’Enel ha avviato le assunzioni per giovani diplomati in tutta Italia per potenziare l’organico e le candidature possono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il sito istituzionale Enel alla sezione”Posizioni aperte”.

Le assunzioni, su tutto il territori nazionale, riguardano anche geometri che saranno inseriti negli impianti produttivi dell’azienda al fine di avviare il turnover generato dai pensionamenti.

Sono dunque richiesti giovani diplomati di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che svolgeranno un percorso formativo tecnico-pratico, della durata di 36 mesi, in cui verranno affiancati da dei tutor aziendali.

Per candidarsi è necessario un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, e le competenze tecniche di tipo elettrico oppure un’esperienza pregressa di almeno cinque anni nell’analisi del territorio per l’individuazione di terreni su cui elaborare i progetti.