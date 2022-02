Lettera a Bianchi dai dirigenti scolastici vincitori di concorso immessi fuori regione

Alla cortese attenzione del Ministro dell’Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Egregio Ministro,

siamo i dirigenti scolastici immessi in ruolo fuori dalla regione di residenza a seguito del concorso nazionale DDG n. 1259 del 23/11/2017 e di nuovo ci rivolgiamo a Lei per essere aiutati e ricompresi nel suo concetto di ‘scuola affettuosa’ che mette al centro la persona e la sua valorizzazione.

Per molti di noi il triennio si sta concludendo, abbiamo sulle spalle due anni di pandemia vissuti in prima linea, ci siamo distinti per l’impegno e la cura verso le scuole e le comunità che ci sono state affidate, ora chiediamo semplicemente che tutto ciò venga riconosciuto e valorizzato nel rispetto dei principi costituzionali che sanciscono i diritti dei lavoratori e il merito.

In estrema sintesi le rappresentiamo le nostre ragioni che le sono in buona parte note.

Dal 2000, anno di nascita della figura del dirigente scolastico a seguito dell’autonomia, tutti i concorsi sono stati banditi a livello regionale tranne il nostro, siamo così diventati un caso unico, una sperimentazione già superata dal ritorno, con il prossimo imminente concorso, alla procedura regionale.

L’unicità della nostra situazione si è di fatto scontrata con un impianto normativo regionale che è rimasto immutato e che si basa su criteri di tutela necessari ed adeguati a quel tipo di procedura ma non alla nostra.

L’equiparazione delle norme, non sostenuta da un’equiparazione dei diritti, sta infatti producendo una sostanziale iniquità e disparità di trattamento tra chi ha avuto la possibilità di scegliere la regione in cui svolgere il concorso e chi non lo ha potuto fare.

Oggi la nostra prospettiva di rientro nelle regioni di residenza è legata a una percentuale massima del 30% sui posti disponibili, percentuale applicata agli immessi con concorsi regionali, ovvero a chi aveva già avuto il diritto di scelta della regione, diritto a noi negato.

Cosa chiediamo per tutti i vincitori del concorso nazionale dirigenti 2017 fuori regione:

Un piano, definito e certo, di rientro nelle proprie regioni a partire dall’a.s 2022/23, con diritto di precedenza su tutti i futuri concorsi;

La mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili dopo i movimenti regionali;

La possibilità di partecipare alla mobilità interregionale ogni anno dopo il primo triennio di contratto;

Il riconoscimento dell’anzianità di servizio come criterio per il riconoscimento alla priorità di rientro;

Riconoscimento della estrema condizione di svantaggio di lavoro durante l’emergenza COVID dei dirigenti fuori regione e attribuzione agli stessi delle sedi che si creeranno a causa del COVID, ovvero per la revisione dei criteri del dimensionamento e il conseguente aumento del contingente dei posti per l’a.s 2022/23.

Caro Ministro in questo momento ancora così difficile abbiamo bisogno della forza delle sue parole e di certezze per poter andare avanti, le chiediamo un incontro.

I dirigenti scolastici fuori regione:

1. Benedetto Lo Piccolo

2. Carla Maria Pelaggi

