Lettera di una precaria storica al premier Conte

Quello dei precari è un esercito di piccoli, grandi eroi e la loro vita non può essere gestita premendo un bottone ON/OFF a seconda dell’indice di gradimento del ministro di turno.

Per non parlare poi dei disagi provocati alle famiglie che ogni anno si vedono negato il principio della continuità didattica alla quale hanno diritto i loro bambini. L’opinione pubblica deve sapere come stanno realmente le cose.

È troppo comodo partecipare ad ospitate televisive senza un reale contraddittorio e sbandierare pubblicamente l’assunzione di 80.000 docenti quando poi nessuno è in grado di chiederle cosa intende fare di tutti quei precari che ogni giorno si vedono revocare il ruolo sulla base di una sentenza emessa gioco forza da un tribunale. Questi piccoli eroi, questi soldatini di latta vengono “buttati in mezzo ad una strada” senza una reale colpa se non quella di non riuscire a comprendere di essere merce di scambio, lavoratori sfruttati da caporali al soldo dello Stato.

L’atteggiamento ostile di chi ci governa mi lascia pensare alle parole della Regina Maria Antonietta che, quando le fu riferito che il popolo era disperato per la mancanza di pane, rispose che potevano mangiare brioches.

Caro Presidente, devo rivolgermi a lei ben sapendo dei suoi numerosi impegni, in qualità di “avvocato del popolo” più che di Presidente del Consiglio perché è proprio di questo che noi abbiamo bisogno. Non vogliamo un principe del foro, non ne abbiamo bisogno in quanto non c’è nulla da cui dobbiamo difenderci e riteniamo che i nostri diritti ormai ampiamente acclarati vengano riconosciuti per quello che sono.

Confido in lei, affinché possa fare luce su questa annosa situazione nel più breve tempo possibile.

Nel ricordarle che noi precari siamo sempre disposti ad un confronto, la saluto con immensa stima.

Simona Reale