Letteratura contemporanea per l’infanzia, il 22 novembre presentazione del nuovo numero della rivista “Costellazioni”

“Leggere, leggere storie, leggere libri ci aiuta a stare meglio nel mondo. […] Ci aiuta a rendere un po’ più piccola la parte che rischiamo sempre di concedere al nostro io”, scriveva anni fa Tullio De Mauro. E ci sono letture, nell’infanzia e nell’adolescenza, che segnano la coscienza, indirizzano la definizione della personalità e aprono orizzonti di senso. Non si tratta mai di libri nati con ipoteche pedagogiche o finalità strettamente didascaliche ma, al contrario, di testi che restituiscono la complessità del reale, anche attraverso la lente del fantastico, e ne problematizzano l’approccio, di testi insomma che hanno il loro imprescindibile valore nella capacità di arricchimento della dimensione umana.

Così si apre l’Introduzione al numero 21 di «Costellazioni. Rivista di lingue e letterature», dedicato alla letteratura contemporanea per l’infanzia in Italia (1980-2020) e curato da Francesca Bernardini Napoletano e Mariarosa Rossitto.

Il numero si concentra sugli ultimi quarant’anni (dal 1980 a oggi) ed evidenzia, attraverso l’Introduzione delle curatrici e i contributi di studiosi e docenti universitari, autori, nodi ed aspetti significativi della produzione contemporanea per bambini e ragazzi.

I contributi del numero

I saggi sono di Carla Ida Salviati (Tra italiani e stranieri: collane e scrittori negli anni del rinnovamento editoriale), Ilaria Filograsso (Il potenziale politico della letteratura per l’infanzia. Il racconto della migrazione negli albi illustrati di Armin Greder), Linda Cavadini (Acerbo sarai tu. Leggere poesie con i preadolescenti), Federico Appel (Arte, polisemia e manipolazione: Pinin Carpi e L’arte per i bambini), Monika Woźniak (Verso le immagini: le traduzioni dei libri per l’infanzia polacchi in Italia nel ventennio 2000-2020) e Giulia De Florio (Le fiabe di Puškin per bambini italiani (1980-2020).

L’evento

Il numero di Costellazioni sarà presentato il 22 novembre 2023, alle 16.30, presso la Biblioteca Nazionale di Roma, Viale Castro Pretorio 105. Dopo i saluti del Direttore della Biblioteca, Stefano Campagnolo, e l’introduzione del Direttore di Costellazioni, Giuseppe Massara, interverranno Lorenzo Cantatore, docente di Letteratura per l’infanzia (Università Roma Tre) e Raimonda M. Morani, pedagogista, già docente di Letteratura per l’infanzia (Sapienza Università di Roma). Saranno presenti le curatrici.

SCARICA LA LOCANDINA