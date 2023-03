Lettere minatorie alla preside e alla segretaria

La polizia scientifica sta analizzando con attenzione le lettere recapitate alla segreteria del liceo classico di Sampierdarena e indirizzate sia alla preside sia alla dirigente dei servizi amministrativi.

Nonostante le due abbiano dichiarato alla polizia di non avere mai ricevuto minacce, dentro alle buste, oltre all’espressione “farai una brutta fine”, al disegno di un impiccato e a una frase sessista, c’erano pochi grammi di polvere di acido pirico. Ora il contenuto sarà analizzato in laboratorio, intanto sono in corso indagini per capire se si tratta di un qualcosa di serio o di uno scherzo di pessimo gusto.

“Un gesto tanto vile – ha commentato in una nota la segretaria generale della Flc Cgil di Genova – quanto pericoloso. Come Flc reputiamo ancora più grave che queste lettere siano state recapitate all’interno di una scuola e chiediamo che venga fatto ogni sforzo per individuare i responsabili dell’accaduto”.

La Flc Cgil ribadisce la necessità di preservare quelli che sono i principi democratici alla base della nostra democrazia e condanna ogni gesto di violenza che li metta in discussione.