Lettura a scuola, come promuoverla? “Lettori si diventa” il progetto Salani dedicato alle scuole

Lettura a scuola, come promuoverla? “Lettori si diventa” il progetto Salani...

Il progetto “Lettori si diventa”, promosso da Salani Editore, torna per il quarto anno consecutivo con l’obiettivo di incentivare la lettura tra i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa iniziativa, dedicata agli insegnanti e agli operatori del mondo scolastico, continua a raccogliere consensi, consolidandosi come un punto di riferimento per la promozione della lettura.

Un progetto di successo che cresce nel tempo

Nel corso degli anni, “Lettori si diventa” ha saputo creare una solida rete di persone, libri e scambi culturali ed emotivi. Durante il 2023, numerosi incontri tra autori e alunni si sono rivelati momenti di grande confronto e partecipazione. Gli autori coinvolti hanno elogiato l’entusiasmo dei ragazzi, capaci di porre domande curiose e stimolanti, rendendo ogni incontro unico e arricchente.

Novità editoriali per coinvolgere i giovani lettori

Questa quarta edizione del progetto porta con sé tante nuove proposte editoriali, pensate per stimolare la curiosità e l’immaginazione dei giovani lettori. I romanzi spaziano tra tematiche legate alla realtà quotidiana e mondi fantastici, offrendo un’ampia gamma di spunti di riflessione e divertimento per bambini e ragazzi. Gli insegnanti e i promotori della lettura troveranno sicuramente il titolo giusto per conquistare l’attenzione degli studenti.

L’anniversario di Pippi Calzelunghe: 80 anni di libertà e coraggio

Un evento speciale segna il 2025: l’ottantesimo compleanno di Pippi Calzelunghe, uno dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Simbolo di libertà, forza e giustizia, Pippi continua a essere un modello per le bambine di oggi, un archetipo di indipendenza e coraggio. Le celebrazioni per questo importante anniversario si svolgeranno a livello internazionale, con lo slogan “Sii più Pippi” che invita tutti a ispirarsi alla sua energia e positività. Un messaggio che speriamo possa diffondersi in tante scuole, ricordandoci che ognuno di noi ha il potere di rendere il mondo un posto migliore.

Conclusioni: un invito a promuovere la lettura

Il progetto “Lettori si diventa” si conferma una preziosa iniziativa per il mondo della scuola, un’opportunità per avvicinare i giovani alla lettura e alimentare la loro voglia di scoprire nuove storie. Con il sostegno di figure iconiche come Pippi Calzelunghe, il futuro della lettura nelle scuole appare sempre più luminoso e carico di possibilità.

Non resta che augurarsi che l’energia di Pippi e il potere dei libri diventino davvero contagiosi!

