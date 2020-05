Lezione Game based learning nella DAD: creare avatar in Facebook

Le metodologie Game-based learning utilizzano giochi e videogiochi come strumento per imparare. Giocare, nella didattica, non è una novità, ma la diffusione di giochi digitali ha sicuramente dato nuovo impulso al settore. La creazione di un avatar potrebbe essere visto dallo studente come un gioco.

Gli avatar sono immagini con cui ci si può distinguere in un mondo digitale come quello di una chat online o di un gioco. Alla fine sono disegni divertenti, che possono essere simili a dei fumetti o cartoni animati, rappresentativi di noi stessi e quindi originali e diversi rispetto a qualsiasi altro.

Come ci sono molti modi di creare avatar personalizzati su internet, così ci sono diverse applicazioni gratuite per smartphone e tablet Android per creare un’immagine unica da usare nelle chat o nei social network (https://www.navigaweb.net/2015/01/app-per-creare-immagini-avatar-su.html).

Ciascuna di esse si contraddistingue per il tipo di grafica dell’avatar che si va a fare. Si tratta di applicazioni facili e semi-automatiche, in cui bisogna combinare diversi elementi insieme nel modo che si preferisce, fino a creare un’immagine originale e divertente che possa essere usata per rappresentare me stesso, da usare poi come immagine del profilo nei social, nelle chat o nei giochi, quando non si vuol usare una foto vera.

Vediamo 2 applicazioni valide per Facebook: