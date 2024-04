Libri di testo, prezzi di copertina per la scuola primaria a.s. 2024/2025...

Per l’anno scolastico 2024/2025, i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, nella versione on line o mista, sono stabiliti come indicato nella tabella A, allegata al Decreto Ministeriale 73 dell’11 aprile 2024.

I prezzi riportati nella tabella sono comprensivi dell’IVA.

IL DECRETO