Libromat: quando biblioteca e tecnologia si incontrano

Si chiama Libromat, è un erogatore h24 di libri, che di solito si trova fuori dalle biblioteche che lo hanno adottato. Il distributore consente di ritirare i libri prenotati in qualsiasi momento della giornata, anche dopo l’orario di chiusura della biblioteca. Si rifà al concetto di libreria diffusa e supera quello del bookcrossing.

Se ne contano al momento uno a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, nell’ambito della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese, presso la biblioteca Don Lorenzo Milani e il più recente a Martina Franca, in provincia di Taranto, appena inaugurato, ad oggi il primo della Puglia. Potrebbe essere l’inizio di una serie di iniziative analoghe, una buona pratica da imitare.

È una realtà già presente in altri paesi europei, per cui per esempio, se ne trova uno a Pola, in Istria, e un altro a Piano, in Slovenia.

Come funziona?

Dopo aver prenotato i libri o i dvd che si desiderano, e aver ricevuto la mail o l’sms che avvisa della loro disponibilità, è sufficiente comunicare alla biblioteca, attraverso mail o telefonicamente, la volontà di usufruire del servizio o ricevere una card. Il bibliotecario spedirà le istruzioni per poter ritirare i documenti dal distributore. Dal momento della ricezione del messaggio, e per tutto il giorno successivo, libri e dvd potranno essere prelevati.

Libromat è dotato di internet, contiene delle sedie sulle quali accomodarsi per poter scegliere con calma o iniziare a leggere ed è illuminato automaticamente. Si tratta di una libreria condivisa, un luogo di 3 metri per 2,5 nel quale gli scaffali sono pieni di libri donati da chiunque e che chiunque può prendere in prestito o in regalo, una sorta di punto bookcrossing, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Libromat di Martina Franca è stato lanciato dall’associazione Riflessi d’Arte che ha deciso di convertire un piccolo locale in via Arco Casavola, facente parte della Casa delle arti, in uno spazio di scambio libri. Nel locale c’è anche una bacheca con dei post-it per consentire a chiunque di lasciare dei messaggi oppure di leggere quelli lasciati da altri. Sui fogliettini si potranno scrivere consigli, pensieri, recensioni da condividere con gli amici lettori