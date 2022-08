Licei musicali. Classe di concorso A-55, criteri per le supplenze

Particolare attenzione presta la C.M. n° 28597 del 29 /7/2022 sulle supplenze relative alla classe di concorso A-55 riguardo alle diverse specialità strumentali.

Esaurimento delle GPS

Nel caso in cui in una determinata provincia fossero esaurite le graduatorie GPS della classe A-55, la Circolare Ministeriale detta le seguenti disposizioni operative:

per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS;

la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto;

per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:

– le graduatorie della classe di concorso A-56 (prima GAE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento

– le graduatorie della classe di concorso A-29 (prima GAE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento

– le graduatorie della classe di concorso A-30 (prima GAE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.

Esaurimento delle graduatorie di istituto

Nel caso in cui fossero esaurite le graduatorie d’istituto i dirigenti scolastici sono autorizzati a utilizzare le graduatorie dei licei viciniori della provincia; qualora fossero esaurite anche le suddette graduatorie o non vi dovessero essere licei musicali nella stessa provincia i dirigenti scolastici possono ricorrere ai docenti della scuola secondaria di primo grado così come avviene per le graduatorie GPS esaurite.