Licei musicali, stanziati 3 mln di euro per la musica jazz

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto attuativo per lo stanziamento di un fondo specifico pari a 3 milioni di euro per il 2021 e a seguire, per consentire l’ampliamento dell’offerta formativa dei Licei Musicali nei confronti della musica jazz e dei nuovi linguaggi.

La Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia si è detta molto soddisfatta: “Diamo una risposta importante ai docenti di musica e agli studenti che potranno così imparare uno strumento musicale”.

“Con i fatti – ha concluso la senatrice – rispondo anche alle accuse di chi, nel Coordinamento per il Ripristino del Jazz nei licei musicali, ha parlato di un mio mancato interessamento nei loro confronti, e della mancata volontà di investire nei licei musicali. Come possono vedere, la promessa è stata mantenuta, nonostante non sia il Sottosegretario a scrivere i decreti.”