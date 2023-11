Liceo Enzo Rossi occupato a Roma, studenti espongono bandiera palestinese: “No a scuola-azienda e scuola-gabbia”

Un’altra scuola romana è stata occupata dai propri studenti: si tratta del liceo Enzo Rossi. Come riporta Fanpage.it, stamattina alcuni alunni hanno deciso di protestare così contro la scuola azienda, per maggiori fondi destinati alla scuola pubblica anziché alla guerra e per la Palestina libera.

“Abbiamo voluto prendere questa decisione coraggiosa: una protesta forte per posizionarsi politicamente rispetto a tutto ciò che sta accadendo dentro e fuori il nostro Paese”, hanno scritto gli studenti in una nota. “C’è già stato un incontro con la presidenza – spiega una studentessa del liceo dell’associazione Osa, Opposizione Studentesca d’Alternativa – Ma il corpo docenti è spaccato: una parte appoggia pienamente la nostra protesta. Un’altra, invece, continua a ribadire che con la nostra occupazione stiamo togliendo il diritto allo studio agli studenti. Ma non mettono in conto che stiamo organizzando corsi che ci formeranno al di sopra di quello che può fare questo modello di scuola azienda contro cui andiamo”.

Screzi tra studenti e preside

“Protestiamo in solidarietà del popolo palestinese, massacrato, contro il sostegno del nostro governo e delle istituzioni universitarie ad Israele, contro l’occupazione del territorio palestinese che va avanti da più di 75 anni. Basta inviare armamenti per le guerre, come in Ucraina: servono soldi alla scuola pubblica, non investimenti nei privati. Diciamo no ad una scuola azienda e ad una scuola gabbia, promossa dal ministero dell’Istruzione e del Merito”, hanno aggiunto.

Gli studenti stamattina, dopo essere entrati nei locali della scuola, hanno esposto una bandiera palestinese. L’occupazione è “in continuità con la facoltà di Scienze Politiche”, occupata la scorsa settimana. “Quest’anno c’è stato un netto calo degli studenti iscritti: si sono formate soltanto due classi prime. E il preside incolpa noi studenti di questo. Dice che è colpa nostra perché abbiamo denunciato situazioni inaccettabili, dagli insulti sessisti alle disciminazioni verso gli studenti disabili. Lo scorso anno sono stati in 90 a chiedere il nulla osta per cambiare scuola: non è colpa nostra. La responsabilità è di chi ha permesso che potessero crearsi situazioni così gravi nelle classi”, hanno concluso.

Ennesima occupazione scolastica a Roma

Proprio nella notte tra domenica 12 novembre e lunedì 13 novembre alcuni studenti sono entrati in un altro liceo di Roma, il Visconti, occupandolo, affiggendo lo striscione: “Visconti occupato”.

“Lo facciamo per le condizioni in cui versa l’istituto, ma non solo: anche per tutti gli e le studenti che si sono mobilitati in questi anni. Non vogliamo una rottura con i docenti, ma chiedere loro di ascoltarci. Per quanto estrema possa sembrare, la nostra protesta nasce dal desiderio e dalla necessità di intraprendere un percorso condiviso tra studenti, professori e genitori, nell’interesse della scuola pubblica e di chi la vive ogni giorno”, questo è quanto si legge in una nota inviata dal Collettivo Visconti Unito.

Dalla mancanza di fondi per la scuola pubblica alla repressione delle manifestazioni, dal ruolo del nostro Paese negli attuali conflitti all’uso dei finanziamenti del PNRR, fino alle condizioni dell’edilizia dei licei. “Il nostro è parte del patrimonio culturale della città e palazzo di rilevanza storica, ma non è ammissibile che crollino i soffitti. Inoltre manca ancora la rampa di accesso per persone disabili, il cui progetto è stato approvato lo scorso anno”.

“Gli studenti vengono incoraggiati a competere sfrenatamente con i loro compagni, in una brutale selezione darwiniana che premia chi eccelle e lascia indietro chi ha difficoltà. Le modalità di valutazione sono incrementate, ma non servono al nostro apprendimento: ci caricano soltanto di ansia e incertezza. Così come non vogliamo i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e ne chiediamo l’abolizione, anche dopo le morti di Lorenzo, Giuseppe e Giuliano, avvenute poco più di un anno fa”, questi alcuni dei problemi portati all’attenzione dai ragazzi.