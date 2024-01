Liceo made in Italy, Donazzan (ass. Veneto) accusa i prof di boicottaggio. Alleanza Verdi-SInistra: “Solo buon senso”

“Totalmente fuori luogo le dichiarazioni dell’Assessora all’istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan che, per giustificare il clamoroso flop del Liceo Made in Italy nella Regione Veneto, ha accusato i professori di boicottaggio politico e “arroccamento ideologico”.

Lo dichiara Aurora Floridia del gruppo Misto – Alleanza Verdi e Sinistra.

“Non è bastata la proroga al 18 gennaio per garantire l’attivazione del Liceo del Made in Italy nella regione Veneto: solo tre le scuole Venete che, avendo già attivo il LES, hanno fatto istanza di adesione alla nuova offerta formativa. Una vera e propria figuraccia, che poco ha a che fare con questioni ideologiche e politiche e che, invece, molto attiene alla difficoltà delle strutture scolastiche di organizzare, in poco più di un mese e senza maggiori risorse, un nuovo indirizzo scolastico. L’offera formativa si è presentata lacunosa e poco convincente anche per i genitori degli alunni chiamati a fare l’iscrizione, in possesso – per il Liceo del Made in Italy – di informazioni parziali e frammentarie, come il solo quadro orario delle lezioni relative al biennio. Insomma, un flop vergognoso, ulteriormente aggravato dal tentativo di accusare i docenti di ideologismo. Lo stesso di cui soffre la destra di questo Paese”.

“Bene che le reali esigenze del sistema scolastico abbiano smascherato questa scelta scellerata e propagandistica della maggioranza”. Ha concluso Aurora Floridia.