Liceo made in Italy: il Senato approva la legge. Si può partire a settembre del 2024

Nella mattinata del 20 dicembre, in poco più di tre ore, l’aula del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 958 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

L’articolo 18 del provvedimento, riscritto interamente nel corso del passaggio alla Camera, riguarda l’istituzione di un nuovo percorso liceale.

Va segnalato che il ddl è stato approvato seguendo la procedura ordinaria e senza fare ricorso al voto di fiducia anche se, per la verità nel passaggio al Senato i numerosi emendamenti presentati dai diversi gruppi parlamentari sono stati respinti uno ad uno senza troppi problemi.

Nelle dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole i sen. Michaela Biancofiore (Centri Civic d’Italia), Rosso (Forza Italia), Cantalamessa (Lega) e Ancorotti (Fratelli d’Italia).

I gruppi di opposizione hanno espresso il voto contrario con varie motivazioni.

M5S e PD, in particolare, hanno definito il provvedimento una lista dei desideri senza sostanza, mirata alla comunicazione e alla propaganda e inadeguata di fronte alle sfide industriali del Paese.

Adesso il nuovo percorso potrà essere proposto agli studenti che si iscriveranno al primo anno della secondaria di secondo grado.

La legge, infatti, prevede che per dare avvio ai liceo made in Italy il Ministro, nei prossimi 90 giorni, dovrà adottare un apposito Regolamento.

Ma in via transitoria la costituzione delle classi prime potrà avvenire, su ri­chiesta delle istituzioni scolastiche che ero­gano l’opzione economico-sociale del per­corso del liceo delle scienze umane e previo accordo tra l’ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base di un quadro orario allegato alle legge stessa.