Liceo Made in Italy in sostituzione del liceo economico sociale: indicazioni operative per le iscrizioni

Liceo Made in Italy in sostituzione del liceo economico sociale: indicazioni operative...

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, dopo l’approvazione della legge sulla tutela del Made in Italy, ha emanato le indicazioni operative per consentire l’iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale dal prossimo anno scolastico 2024/2025.

Liceo scienze umane

Secondo le disposizioni date dalle indicazioni operative, il percorso liceale del made in Italy, dall’anno scolastico 2024/2025, s’inserisce nell’articolazione del sistema dei licei e precisamente nel Liceo scienze umane in sostituzione del percorso “opzione economico-sociale”. Fermo restante che per le classi successive alla prima, la prosecuzione, dell’opzione economico-sociale sarà a esaurimento.

Regolamento



In merito al quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati, sarà cura del Ministero emanare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un apposito regolamento.

Organico

In merito all’organico è esplicitato che l’attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico esistente;

Chi può attivare le classi prime

In attesa del regolamento, in via transitoria, da emanare intorno alla fine di marzo, l’attivazione delle classi prime può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, previo accordo tra l’Ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario e del piano degli studi per il primo biennio.

Iscrizioni prime classi liceo made in Italy

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale, possono attivare, per l’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni alle prime classi del liceo indirizzo Made in Italy dal 23 gennaio 2024 attraverso la piattaforma UNICA; fermo restante che rinunciano all’indirizzo economico sociale.

Entrambi i percorsi

Le istituzioni che chiedono di attivare il percorso Made in Italy potranno mantenere entrambi i percorsi, a condizione di non aumentare il numero delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico.

Scuole paritarie

Le istituzioni scolastiche paritarie che intendono attivare una sezione di liceo del made in Italy per l’anno scolastico 2024/2025 devono inviare apposita richiesta entro il 15 gennaio 2024 all’USR (Ufficio Scolastico Regionale) competente, per il riconoscimento della parità scolastica al nuovo percorso.

Termine per l’attivazione delle prime classi



La richiesta di attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy dovrà essere presentata dall’istituzione scolastica interessata sia alla Regione sia all’Ufficio scolastico regionale entro il 15 gennaio 2024.