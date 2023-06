Liceo Michelangiolo di Firenze, scritte antisemite contro la ds e personale in sciopero: le parole di Valditara

Il liceo Michelangiolo di Firenze è ancora sotto i riflettori. La scuola, teatro dell’aggressione di stampo squadrista dello scorso febbraio, è in tensione per due ragioni: il personale ha scioperato contro la dirigente scolastica, che negli stessi giorni è stata oggetto di insulti antisemiti comparsi su una parete di un cantiere di fronte l’istituto, come riporta La Repubblica. Ad intervenire è stato anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nessuno ha rivendicato ancora il gesto

Le scritte, comparse il 9 giugno, riportano proprio il nome della dirigente scolastica. Valditara oggi, 11 giugno, ha deciso di esprimere solidarietà nei confronti della donna con un tweet: “La mia solidarietà a Rita Gaeta, preside del liceo Michelangiolo, fatta oggetto di intollerabili insulti e minacce di stampo antisemita”, ha scritto.

La mia solidarietà a Rita Gaeta, preside del liceo Michelangelo, fatta oggetto di intollerabili insulti e minacce di stampo antisemita. pic.twitter.com/us47pE2fTh — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) June 11, 2023

Come riporta FirenzeToday non ci sono state, per ora, rivendicazioni. Oltre a Gaeta, compare il nome di ‘Tortora’, forse Gaia, figlia di Enzo Tortora e nelle scorse ore arrivata a Firenze per presentare un libro, alla presenza del sindaco Nardella.

La protesta contro la dirigente

Nel frattempo proprio ieri, 10 giugno, si è tenuto nella scuola un presidio sindacale, con contestuale sciopero, indetto da Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals, Gilda, per chiedere “rispetto per lavoratori e organi collegiali, contratto, sicurezza, competenza e condivisione”. Secondo i dati forniti dal sindacato, alta l’adesione allo sciopero: 85% tra i docenti, oltre 2/3 degli Ata, a lezione 3 classi su 30.

Ecco i motivi della protesta secondo Flc-Cgil: