Liguria, superiori in DAD al 100% anche in zona gialla [ORDINANZA]

Liguria, superiori in DAD al 100% anche in zona gialla

È di poco fa la notizia che in Liguria, attualmente in zona gialla (ad eccezione dei distretti di Sanremo e Ventimiglia) dall’8 al 14 marzo tutte le scuole superiori passeranno in didattica a distanza al 100%.

La misura – chiarisce la regione – si è resa necessaria dopo che l’incidenza del virus nella fascia di età 13-19 è raddoppiata in un mese, sentito il Ministero della Salute.

L’ordinanza resta in vigore fino al 14 marzo: alla fine della settimana, sulla base dei dati epidemiologici, verrà deciso se rinnovare la chiusura anche per la successiva settimana. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per gli alunni con BES o disabilità.

Nei distretti 1 e 2 della Asl1 (Ventimiglia e Sanremo) restano invece in DAD tutte le scuole di ogni ordine e grado, come già stabilito dalla precedente ordinanza.