Linee guida orientamento 2023, cosa devono sapere i docenti della scuola secondaria di secondo grado?

Cosa c’è scritto nelle più recenti linee guida sull’orientamento? Di cosa si tratta e cosa si deve proporre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado? Ecco cosa devono sapere i docenti e perché si tratta di un tema caldissimo. VAI AL CORSO

Dall’anno scolastico 2023/2024, come previsto dalle relative Linee guida (punti 7 e 8), le scuole secondarie di primo grado saranno chiamate a progettare moduli di orientamento formativo degli allievi di almeno 30 ore, in tutte le classi. Tali moduli vanno visti, secondo le Linee guida, come “uno strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione in itinere del personale progetto di vita culturale e professionale”.

Nel processo graduale e continuo di costruzione del Progetto di vita, lo studente ha bisogno di occasioni per accrescere la conoscenza di sé come anche del contesto. Il webinar offre un percorso guidato e pratico all’utilizzo di alcuni strumenti utili per l’orientamento scolastico e professionale. Attraverso esercitazioni verranno esplorati alcuni siti già disponibili online per l’educazione alla scelta, sia essa del percorso scolastico e di studi, sia essa relativa alla professione.

Il corso

Su questi argomenti il corso Orientamento scolastico: strumenti per educare alla scelta, in programma dal 14 novembre, a cura di Claudia Matini.

Il corso si rivolge ai docenti della scuola secondaria di secondo grado, a tutor e orientatori.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

Giochiamo con il calcolo mentale

Aritmetica e algebra, come ridurre le lacune degli studenti

Come affrontare i quesiti della prova scritta

Insegnare nella classe complessa

Spiegare la matematica con oggetti semplici

I Pcto per orientare alle nuove professioni green

Realizzare laboratori green con il making e con il coding

Le responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare

Immagini fake e intelligenza artificiale

Dall’autovalutazione alla rendicontazione sociale: indicazioni operative

Care Academy 2023/2024: lo sviluppo del potenziale umano attraverso 5 qualità