L’Inferno di Dante in 10 minuti: un video per raccontare l’opera ai bambini

Riportiamo l’esperienza di due studenti, Elena e Lorenzo, che condividono con noi il loro progetto, utile anche per lo studio online ma soprattutto rivolto ad un pubblico di bambini.

Nel video che ci hanno inviato, si parla di Dante e Inferno: infatti, si tratta di un video di 10 minuti che riguarda la prima cantica della Divina Commedia.

Si seguito una descrizione del video:

“Dante Alighieri, celeberrimo protagonista della letteratura italiana nacque nel 1265 a Firenze, da una famiglia nobile… non così ricca. Sin da ragazzo era affascinato dai grandi maestri classici come Virgilio e Aristotele e completò a Bologna i suoi studi. Inizia a scrivere appena diciottenne e da subito le sue parole sono influenzate dal profondo e puro amore che prova per Beatrice, fanciulla di cui è innamorato, incontrata solo due volte dal poeta e scomparsa adolescente a causa di una malattia… È un uomo molto attivo: fu poeta, filosofo, letterato e soldato! Partecipò anche alla vita politica della bella Firenze e ciò gli costò l’esilio, durante il suo peregrinare scrive molto, e all’età di 35 anni compone il suo capolavoro La Commedia, testo che diventerà immortale! Ora concentriamoci sulla Divina Commedia, vai al video! Buona visione!

All’interno del video troverai la mappa dell’Inferno, ispirata a quella di Sandro Botticelli (1480). P.S. Ci teniamo a precisare che, come avvenuto per l’odissea, si tratta di una riduzione dell’opera adattata anche ad un pubblico più piccolo. Il nostro intento non è assolutamente sminuire opere classiche di tale portata e di impatto immortale, ma quello di adattarle ad un pubblico diverso come i bambini e/o aiutare chi già ha letto il testo integrale a rispolverare i contenuti. P.P.S. – I tre peccati capitali, simboleggiati dalle tre belve, sono: lussuria (lonza), avarizia (lupa), superbia (leone).”