Lingua e cultura ligure come materia a scuola? Una petizione per chiedere l’insegnamento

Lingua e cultura ligure come materia a scuola? Una petizione per chiedere...

Una notizia che è destinata a far discutere. Come riporta SavonaNews, nei gruppi Whatsapp e gruppi Social savonesi sta girando una petizione particolare: “Bungiurnu se vuei chi sotto gh’è o link pe firmâ ‘na petiçion pe insegnâ a lengua e coltua ligure inte scheue Pe piaxei, metteighe a firma Graçie”, e cioè : “buongiorno se volete qui sotto trovate il link per firmare petizione per insegnare lingua e cultura ligure”.

Si tratta di una petizione su Change.org ideata da un genovese che ha preso a cuore la questione della lingua e cultura ligure, tanto da voler spingere la richiesta di insegnamento a scuola tramite questa raccolta firme, che è arrivata a quasi 500 sottoiscrizioni.

