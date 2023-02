L’insegnante di oggi, fra precariato, lavoro sommerso e presidi-sceriffo – DIRETTA mercoledì 8 febbraio ore 16

“Scuola: giuro di dire tutta la verità” è il titolo di un recente volume curato da Paolo Fasce con un eloquente sottotitolo: dialogo a più voci dal mondo dell’istruzione.

Il volume affronta tutti i temi più importanti del dibattito sulla scuola che si sta sviluppando in questi mesi.

Ed è proprio Paolo Fasce, dirigente scolastico dell’Istituto Nautico “San Giorgio” di Genova e Camogli, a spiegare perché ha deciso di scrivere questo libro con altri amici e colleghi: “Ho cominciato a rendermi conto che c’era qualcosa che non andava quando, all’inizio del secolo, dopo una laurea, una scuola di specializzazione che in due anni mi ha abilitato e con un terzo anno mi ha specializzato sul sostegno, mi sono accorto che lo Stato mi ha costretto ad un percorso umiliante entro il campo del precariato. Già allora animai, senza questue, il Comitato Precari Liguri della Scuola con proposte ancorate alla ragione”.

“In questa fase della mia vita professionale – prosegue Fasce – ho la sensazione che la scuola sia bloccata da lacci e lacciuoli relazionali che ci impediscono di dire che ‘il re è nudo’. Ho quindi giurato di dire la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità perché una scuola nuova non si può fondare sull’ipocrisia delle omissioni, se non delle deformazioni, che di fatto sono causa prima della decadenza del credito sociale”.

Nel libro sono raccolti interventi di dirigenti scolastici, insegnanti, docenti universitari che mettono a fuoco gli snodi più significativi del nostro sistema scolastico, dai problemi del precariato alla questione – complicata e mai risolta – del reclutamento. Ovviamente non mancano riflessioni sui temi della valutazione, dell’inclusione, della autonomia scolastica e sulla libertà di insegnamento, per concludere con un capitolo (acuto e divertente) dello stesso Paolo Fasce sul tema dei “presidi sceriffo”.

Di questo e molto altro si parlerà nella diretta di mercoledì 8 febbraio alle ore 16.00 con Paolo Fasce, autore del libro e dirigente scolastico a Genova, Orestina Onofri, dirigente scolastica a Genova e Marco Bollettino, dirigente scolastico a Ivrea. Interverrà il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo. Modera l’evento online il giornalista Daniele Di Frangia.

