L’Intelligenza artificiale è utilizzata dall’80% degli studenti

Quasi l’80% dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni utilizza l’I.A. con regolarità, per cercare informazioni, per i compiti, per test e pure per scrivere temi e saggi, ma anche per il piacere della conoscenza.

Starebbe diventando insomma, per gli studenti delle secondarie, una sorta compagna di studio, come fa rilevare una ricerca svolta da Noplagio.it, effettuata con questionari e che ha coinvolto 1007 giovani.

Pare inoltre, secondo i risultati dell’indagine, che il 60% lo ha fatto per completare i compiti, il 18% per rispondere a test, il 13% per comporre saggi e temi, mentre l’8% lo fa quotidianamente e il 65% diverse volte al mese o alla settimana

Tuttavia, sembra pure che il 64% dei ragazzi italiani crede che l’intelligenza artificiale, oltre a essere un valido aiuto abbia bisogno di essere controllata considerato pure che il 31% la utilizza acriticamente e il 54% ritiene che l’utente dovrebbe fare attenzione a non fare affidamento completo sui contenuti che produce, mentre il 18% crede persino che non dovrebbe mai fidarsi.

Infine c’è pure chi pensa, il 41%, che l’intelligenza artificiale potrebbe influenzarla o addirittura dominare l’opinione pubblica , mentre il 20% ritiene addirittura che sarà una concreta conseguenza e che i governi dovrebbero essere efficienti nel porre restrizioni.