L’inverno nei numeri, una filastrocca per bambini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo “L’inverno nei numeri” una filastrocca della scrittrice dei Marsi Maria Assunta Oddi da leggere ai piccoli.

Nonostante la sua apparente semplicità, una filastrocca può essere letta in vari modi e con diversi significati pur conservando la sua finalità educativa nel promuovere l’armonico sviluppo del bambino. L’apprendimento è sempre scoperta, invenzione, confronto nella creatività condivisa in relazioni interpersonali. Il componimento “l’inverno nei numeri” in tal senso ha la funzione, tramite il gioco linguistico, di conformarsi alla natura di un codice comunicativo adeguata allo sviluppo cognitivo e psico-affettivo del fanciullo. “Forse si può dire che ogni bambino impegnato nel gioco è come un poeta: in quanto si costruisce un suo proprio mondo o, meglio, dà a suo piacere un nuovo assetto alle cose del suo mondo” (S. Freud – Opere – vol. 5-375).

L’inverno nei numeri

Il grosso pupazzo di neve

Che ora gioca con il vento lieve

Ha per occhi due carboni

Tre cetrioli per bottoni

Che sembrano pioli

Sopra un picco di gelo;

per cappello un azzurro telo

chiaro più del cielo;

per sciarpa un pezzo di fustagno

bucato come una tela di ragno;

per spada una scopa

e in bocca una vecchia pipa.

E che cosa ha per pensieri?

Solo un fiocco di neve.

Povero omino così infreddolito

Posato in un angolo del sito!

Ieri era appena nato

Ma oggi un raggio furtivo

Pian piano lo scalda

E in rivo lo scioglie.

Maria Assunta Oddi