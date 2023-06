Lo studente più premiato d’Italia è alunno del prof più premiato: Daniele Manni e Mirko Cazzato fanno incetta di riconoscimenti

Non è certamente un caso che il docente più premiato d’Italia è il professore dell’alunno più premiato d’Italia. Succede a Lecce e i protagonisti, ormai da qualche anno, sono Daniele Manni, docente di Informatica e Educazione all’Imprenditorialità giovanile presso l’istituto “Galilei-Costa-Scarambone” della città pugliese e Mirko Cazzato, 21 anni, co-fondatore della start-up sociale “MaBasta” impegnata nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

Manni è stato il docente di Mirko Cazzato per cinque anni alle superiori e negli ultimi tre come coach e mentore.

Entrambi hanno fatto incetta di premi. Daniele Manni ha iniziato nell’ormai lontano 2000. Per lui oltre 20 riconoscimenti tra cui il prestigiosissimo Global Teacher Award nel 2020. Nello stesso anno è stato anche il Docente italiano dell’anno e finalista al Global Teacher Prize nel 2015. Tra le sue peculiarità, quella di spingere i propri studenti a creare delle startup economiche e sociali, tra cui proprio “MaBasta” di Mirko Cazzato che, grazie al suo impegno, ha portato a casa oltre venti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Tra questi, la qualificazione nella Top 10 del Global Student Prize 2021, il titolo di studente dell’anno 2021 e la medaglia di “Alfiere della Repubblica” dal Presidente Mattarella.

«Non credo proprio che sia un caso – ha commentato Mirko Cazzato – oltre a me e alla mia startup sociale “Mabasta”, il prof Manni ha incentivato e incoraggiato decine di altri studenti che, a loro volta, hanno ricevuto spesso premi e riconoscimenti per l’originalità, l’innovazione e l’impegno nel sociale. Naturalmente il mio percorso è quello che conosco meglio e che, probabilmente, è quello che sta ottenendo più risonanza e successo per il delicato e attualissimo tema affrontato, ossia il bullismo ed il cyberbullismo tra giovani. Credo di non sbagliare a dire che le studentesse e gli studenti che curano le startup “ECOisti”, “Choes”, “Repubblica Salentina”, “Dieta Med-Italiana”, “Nectarea”, “Salentia”, “Wonder Card”, “Kindom” e, l’ultima nata, “Etica Etnica” hanno ricevuto e continueranno a ricevere grande attenzione, anche sotto forma di importanti riconoscimenti.»

