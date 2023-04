Locatelli: impiegare i referenti delle persone sordocieche al ministero

Alla IX Conferenza Nazionale delle Persone Sordocieche, che si è svolta dal 13 al 16 aprile a Tivoli Terme (RM), su iniziativa del Comitato delle Persone Sordocieche della Lega del Filo d’Oro, dal titolo: “Avanti con coraggio, oltre ogni umana fragilità”, simbolo della determinazione e dell’impegno delle persone sordocieche per andare oltre i limiti imposti dalle limitazioni sensoriali, è stata una locomotiva, realizzata in carta oliata.

Presenti oltre 70 persone sordocieche seguite dalla Fondazione, provenienti da tutta Italia, insieme a circa altre 200 persone fra volontari, interpreti e tecnici per le tecnologie assistive.

Ebbene, oltre a Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap, era presente la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli che ha concluso i lavori, confermando, si legge su Vita.it: “La Conferenza nazionale delle persone sordocieche è l’incontro di tante persone che hanno saputo sfidare i limiti della nostra società, dimostrando con la loro azione che ogni persona ha un valore e un talento sui quali è possibile, e si deve, investire. Ricerca, interventi precoci, riabilitazione e cure sono aspetti fondamentali che devono essere garantiti ad ogni persona e, grazie soprattutto alla Lega del Filo d’Oro, in questi anni l’approccio scientifico e culturale ha compiuto dei salti di qualità evidenti. Oggi le nuove sfide implicano una capacità sempre maggiore di disporre e di utilizzare le nuove tecnologie al servizio della persona per la vita quotidiana, il lavoro, il tempo ricreativo, ed è necessario un ulteriore salto di qualità nella visione culturale. È fondamentale che al fianco del Comitato, della Fondazione, delle persone e delle loro famiglie ci siano le istituzioni e che, ad ogni livello istituzionale, lo sguardo si concentri sulla possibilità di investire su ogni persona e sulle sue capacità, superando i limiti dettati dall’ambiente e, qualche volta, anche dalla mente di chi guarda”.

La ministra, sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato che è “arrivato il momento di offrire maggiori occasioni di partecipazione anche ai rappresentanti delle persone sordo cieche e dalla settimana prossima inseriremo alcuni referenti nei tavoli di lavoro più importanti del Ministero”.