L’Odissea del corso tutor-orientatore

Il PNRR dovrebbe portare la scuola nel XXI secolo; invece per chi si è imbarcato nel corso per fare il docente tutor/orientatore sembra di essere ancora negli anni ’80.

Il MIM aveva promesso che il corso sarebbe stato disponibile già da Giugno. E invece è stato attivato il 27, ma molti docenti hanno avuto l’accesso a partire dalle prime settimane di Luglio. E qui è iniziata l’odissea.

Continui malfunzionamenti e interruzioni dei video non permettono di seguire in modo costante e serio e il corso.

Inoltre, manca ancora una lezione del modulo 3 ed il modulo 6 è vuoto. Il MIM aveva promesso che entro il 15 luglio i moduli sarebbero stati completi e fruibili, ma nella realtà tutto è fermo. Molti docenti sono ufficialmente in ferie e nelle prossime settimane partiranno per le vacanze e dovranno finire il corso a fine agosto/settembre, quanto inizieranno gli adempienti per l’a.s. 2023/2024. Io avevo dato la disponibilità a formarmi per la figura, ma sono sempre più propenso a “rassegnare” le dimissioni.

Lettera firmata