Lorenzo Fioramonti a Tecnica della Scuola LIVE: diretta mercoledì 10 giugno alle 15.30

Nuovo appuntamento con la Tecnica della Scuola LIVE con un gradito ospite: l’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

Saranno tanti gli spunti di analisi e soprattutto le domande dei nostri lettori in tempo reale tramite i social.

La diretta, condotta dal giornalista della Tecnica della Scuola, Andrea Carlino, vedrà nella prima parte il resoconto di quanto è accaduto in questi giorni nel mondo della scuola con la conclusione dell’anno scolastico, l’approvazione del decreto scuola e le misure messe in atto dal governo in vista della riapertura delle scuole.

Poi spazio all’intervista, curata dal direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, all’ex ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti: sarà l’occasione per parlare delle sue dimissioni avvenute nel giorno di Natale del 2019 e per svelarci alcuni retroscena della sua breve avventura a Viale Trastevere.

Per seguire la nostra diretta

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook